باتيستوتا على كنبة أنغامي









نشرت أنغامي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و داخل التطبيق أولى حلقات برنامجها الجديد كنبة أنغامي مع نجم الراب المصري باتيستوتا





البرنامج عباره عن مقابلات قصيرة لا تتخطى ال ٤ دقائق مع فنانين محبوبين لتطرح عليهم أنغامي اسئلة غير تقليدية و عفوية من أجل أكتشاف شخصيتهم الحقيقية و أسرارهم

من الاسئلة التي طرحت :

لو ماكنتش بتشتغل في المزيكا كنت هتحب تشتغل إيه؟





آخر رسالة بعتها لحد SMS و واتساب؟

- أكتر عادة سيئة فيك كل اللي يعرفوك بيقولولك عليها؟

- إيه الموضة اللي جربتها في وقت من الاوقات وبعدين ندمت عليها؟

- لو حياتك أغنية هتبقى إيه؟

- أغنية بتحبها وبتتكسف تقول إنك بتحبها؟

و في هذه الحلقة كشف باتيستوتا اسرار كثيرة يمكنكم مشاهدتها من خلال الرابط





‏https://play.anghami.com/video/94023667?

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باتيستوتا هو محمود أشرف مواليد ٧ مايو ١٩٩١ اسكندرية الورديان