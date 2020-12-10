البابا تواضروس يتقدم بالتعازى فى القمص مرقس إلياس

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تقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بتورنتو في رحيل الأب الشيخ القمص مرقس إلياس شيخ كهنة بلاد المهجر ملتمسا العزاءًا لأسرته ولكل محبيه وأبنائه.











و الأب المبارك هو الشيخ الراحل كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو بكندا، وأول كاهن يسام لقارة أمريكا الشمالية، عن عمر تجاوز الـ ٩١ سنة قضى منها أكثر من ٥٦ سنة في الخدمة الكهنوتية.











ولد "وجدي إلياس" بمدينة سوهاج يوم ٢١ أغسطس ١٩٢٩ وخدم بها في شبابه المبكر في خدمة مدارس الأحد بجمعية الطلبة والشبان الأرثوذكس التي شارك في تأسيسها وحصل على ماجيستر في اللاهوت من الكلية الإكليريكية وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.







دعاه الراحل القديس البابا كيرلس السادس للسيامة الكهنوتية، وسامه كاهنًا عامًا للخدمة بأمريكا الشمالية عام ١٩٦٤.







بدأ خدمته هناك بإنشاء مراكز للخدمة كانت أولاها في تورنتو تلاها مركز خدمة آخر في مونتريال ثم لوس أنجلوس وبعده في نيويورك. واجه صعوبات

عديدة في بداية خدمته، واستطاع أن يتغلب عليها بمعونة إلهية وبشخصيته التي تميزت بالجلد والتأني والمثابرة.









أسس كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو كأول كنيسة قبطية في كندا. وكرمه قداسة البابا تواضروس بها، خلال زيارته لكندا عام ٢٠١٤ بمناسبة اليوبيل الذهبي لسيامته.