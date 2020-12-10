تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في بدء الدفاع عن لقبه الإفريقي بمواجهة سونيديب بطل النيجر، بدور الـ32 للبطولة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي سونيديب بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالنسخة الأخيرة عقب التفوق على الزمالك غريمه التقليدي، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة النهائية.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق لافتتاح مشواره بالدوري المصري الممتاز، عندما يواجه مصر المقاصة على ملعبه يوم 13 من الشهر الجاري، بالجولة الافتتاحية.

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