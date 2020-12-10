مبابي يتفوق على ميسي في دوري أبطال أوروبا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:00 م
مبابي
مبابي
وكالات
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نجح كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في تحطيم رقم الأسطورة ليونيل ميسي قائد برشلونة وذلك في المباراة التي جمعت البي اس جي بنظيره اسطنبول باشاك شهير التركي أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثالث لفريقه باريس سان جيرمان في شباك إسطنبول باشاك شهير التركي (5-1)، من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في "التشامبيونز ليغ" بعمر 21 عاما و355 يوما محطما رقم ميسي الذي وصل إلى هدفه العشرين في عمر 22 عاما و266 يوما، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصاءات.

كما سجل المهاجم الفرنسي الشاب الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه في تلك المباراة، التي بدأت مساء يوم الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء" وتوقفت بعد 16 دقيقة من البداية بسبب إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للكاميروني بيير ويبو العضو في الجهاز التدريبي للفريق التركي، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، واستكملت مساء اليوم التالي.

يذكر أن مبابي يتفوق بهذا المؤشر على نجوم عالميين كبار، مثل أسطورة منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس، ونجم يوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق أليساندرو دل بييرو، ومواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، إضافة إلى ميسي وغيره من النجوم.

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مبابي عنصرية الحكم رياضة الاساءات الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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