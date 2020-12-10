تامر حبيب يكشف عن أكثر فيلم أحبه في مهرجان القاهرة السينمائي
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:55 م
نادين نجدي
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أعرب السيناريست تامر حبيب عن سعادته بالأفلام التي عرضت مهرجان القاهرة السينمائي ، وكشف عن اكثر فيلم أحبه.
وقال في لقاء خاص :" أحببت فيلم عاش يا كابتن فهو فيلم خطير، ومنتظر عرضه في السينمات ليشاهده الجمهور"
واستكمل حديثه قائلاً:" مهرجان القاهرة السينمائي مشرف، ومبروك لوحيد حامد ومنى زكي " .
وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.
وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.