بالأسود .. إنچي المقدم تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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ظهرت الفنانة إنچي المقدم بفستان أسود جذاب ومثير علي ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42.

حيث شاركت إنچي جمهورها بإطلالتها في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت إنچي بالصورة بجمال ساحر مرتدية فستان باللون الأسود ووضعت ميكب مميز متناسب مع إطلالتها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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