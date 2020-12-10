خطوات أضافة المواليد للبطاقات التموينية 2020 عبر موقع دعم مصر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:46 م
بطاقات التموينية
بطاقات التموينية
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خطوات أضافة المواليد للبطاقات التموينية 2020 عبر موقع دعم مصر

أضافه المواليد للبطاقات التموينية 2020، تزايدت عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن الخطوات المتبعة من اجل أضافه المواليد الجدد الي البطاقات التموينية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الدولة من اجل ذلك ولتخفيف التزاحم علي مكاتب التموين في إطار تنفيذ الاجراءات الاحترازية اللازمة من اجل الوقاية من وباء كورونا، الجدير بالذكر انه يجب ان يكون لدي كل مواطن يملك بطاقة تموينيه حساب عبر موقع دعم مصر وذلك ليتمكن من خلاله بتسجيل الدخول والبدء في استخدام الخدامات المتاحة عبر الموقع.

أضافه المواليد للبطاقات التموينية 2020

من خلال هذه الفقرة سنطلعكم أولا عن الخطوات المتبعة من اجل أنشاء حساب عبر موقع دعم مصر الخاص بالبطاقات التموينية والتي خصصته الدوه في إطار تفعيل الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد للمواطن المصري، الجدير بالذكر ان هذه الخطوات تتلخص في الدخول عبر الموقع الإلكتروني وتسجيل الاسم والرقم القومي لصاحب البطاقة بالإضافة الي الرقم المطبوع علي بطاقة التموين والهاتف وتسجيل كلمة مرور خاصه بك يتم استخدامها مع كل عمليه تسجيل دخول عبر الموقع.

خطوات تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر

تسجيل الدخول أولا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بدعم مصر.
كتابة اسم المستخدم ورمز المرور.
سيتم نقلك الي الصفحة الرئيسية اضغط علي خدمات التموين.
ثم قم باختيار من القائمة أضافه المواليد الجدد.
ستظهر لك كلمة ابدأ الخدمة.
قم بتسجيل أسماء أبناءك الذي لم يتم أضافتهم بعد.
بعد الانتهاء من تسجيل الأسماء اضغط كلمة أضافه ثم التالي.

خطوات أضافة المواليد للبطاقات التموينية 2020 عبر موقع دعم مصر

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وزارة التموين بطاقات التموينية اضافة المواليد

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