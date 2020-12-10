صفاء جلال تشعل الريد كاربت بالأسود في ختام القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلت منذ قليل، الفنانة صفاء جلال على الريد كاربت خلال فعاليات الدورة الـ 42، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي بدأت أولى فعالياته يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 ديسمبر، وتنتهي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر.

وخطفت الأنظار بفستان باللون الأسود ونسقت مكياج مميز تلائم مع جمال الإطلالة.


وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

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