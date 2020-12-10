بسنت شوقي لمحمد فراج: ممثل عبقري وبكون سعيدة وأنا بشتغل معاه

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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اعربت الفنانة بسنت شوقي عن سعادتها بحضورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ، وعن فرحتها بأن زوجها عضو لجنة التحكيم في المهرجان.


وقالت بسنت في لقاء خاص:" أنا بحب اشتغل مع فراج أوي ونفسي نشتغل مع بعض كتير وهو ممثل عبقري، ولم اسأله عن الفيلم الفائز"


وأستكملت بسنت حديثها قائلة:" مهرجان القاهرة السينمائي رائع، ومستحمة كثيرا للنتيجة"



وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.


وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

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