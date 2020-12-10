بالأخضر.. مادلين طبر تتألق فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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حرصت الفنانة مادلين طبر على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وظهرت فيه بإطلالة خضراء جذابة، حيث اعتمدت على فستان أخضر طويل، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.







يقام اليوم الخميس حفل ختام الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء.



وتقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الإعلامية جاسمين طه، وتحيي الحفل المطربة السورية لينا شاماميان.



وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.





وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.