بالأبيض.. مريم الخشت تتألق في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها بإطلالتها في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.



وظهرت مريم بالصورة انيقة وجميلة كالعادة مرتدية فستان اوف شولدر باللون الأبيض ، وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء عقد وحلق ، ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتها.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.