رائحة الأحذية الكريهة: كيفية التخلص منها بعدة طُرق سهلة وبسيطة

تعاني من رائحة الأحذية لأطفالك أو زوجكِ الكريهة، فهي مزعجة جدًا، غير أنها متعبة للغاية حين غسلها، حيث أن الرائحة المكروهة لا تذهب إلا عند غسيل الكوتشي أو الحذاء، خاصةً بعد قضاء نهار طويل خارج المنزل بالعمل أو بالمدرسة أو حتى بالمتنزه بأي مكان كان، تُصبح الرائحة لا تُطاق، لذا جئنا لكي بأكثر من طريقة تريحكِ من هذه الرائحة الغير مستحبة بالمرة، ومن غير تعب ولا مجهود كبير، كما كان من قبل، ومن غير تضييع وقت طويل في تنظيفها، حتى لا يتشرب الكوتشي أو الحذاء من هذه الرائحة، وأيضًا هذا مجهود زيادة عليكي، مع استعمال هذه الطُرق الحديثة للتنظيف ترتاحي من هذه الرائحة بلا مجهود.





التخلص من رائحة الأحذية المكروهة بسهولة





تنظيف الحذاء أو الكوتشي بسائل مبيض مع ماء مغلي؛





اغلي الماء في الغلاية: "الكاتل".

ثم ضعي الحذاء في الحوض أو البانيو.

اسكبي الماء الساخن من الغلاية مباشرةً بداخل كل فردة حذاء مع وضع كمية منظف مبيض بها ولكن كمية صغيرة.

اتركي الحذاء وبه الماء المغلي مع المبيض فقط لدقائق حتى تموت البكتريا من المبيض – مع العلم أن البكتريا التي تُسبب ظهور الرائحة الغير مستحبة للحذاء.





ثم تغسلي الحذاء بالغسالة لتتخلصي من المبيض ويصير الحذاء كالجديد وتزول عنه الرائحة الغير مستحبة بتاتًا

غسل الأحذية له طُرق منها:

تضعي الحذاء بكيس مخدة قديم وضعي الكيس بالحذاء في الغسالة.

شغلي الغسالة على دورة عادية مع ماء ساخن ممكن تكرير دورة الغسل لو الرائحة قوية ولم تزول نهائي حتى تزول.

أهرجي الأحذية المغسولة للبلكون في الهواء حتى ينشف تمامًا لأن الماء يجعل الرائحة كريهة أيضًا.





كيفية وخطوات تنظيف الحذاء بواسطة كيس شاي





استعملي كيس شاي أسود لأنه يحتوي على مادة اسمها التانينات.

تعمل هذه المادة على قتل البكتيريا المتسببة في خروج الرائحة الكريهة.

لذلك من الممكن أن يقضي كيس الشاي بعد وضعه في الحذاء على جزء من الرائحة بواسطة قتله للبكتيريا.

يجب وضع كيس الشاي في الماء المغلي قبل وضعه في الحذاء بخمس دقائق حتى يبرد الكيس ثم يوضع بالحذاء

قومي بوضع الكيس في كل فردة من الداخل لمدة ساعة.

ثم أخرجي كيس الشاي، ونشفي الحذاء بالمناشف الورقية للتخلص من بواقي الشاي.





استعمال ورق التجفيف في التخلص من رائحة الأحذية





استعملي ورق التجفيف في التخلص من الرائحة المكروهه للحذاء.





ضعي ورق التجفيف في داخل الحذاء

ينتعل الحذاء وبه ورق التجفيف بحيث يمتص الورق هذه الرائحة الكريهة





التخلص من الرائحة عن طريق وضع الحذاء بالفريزر بالثلاجة





ضعي الحذاء في كيس مغلق بإحكام في الفريزر لمدة طوال الليل

حيث أنه تساعد انخفاض درجة الحرارة على القضاء على البكتريا والرائحة

استخدام قشر البرتقال في التخلص من رائحة الأحذية





يساعد قشر البرتقال في التخلص من الرائحة





ولأن قشور البرتقال والليمون لها رائحة حمضيات ذكية ومنعشة يمكنها أن تساعد في التخلص من هذه الرائحة الكريهة بالحذاء

ضعي جزء من قشور البرتقال في الحذاء

اتركي قشور البرتقال لطوال الليل

وفي الصباح ستجدي رائحة الحذاء فعلاً منعشة وزكية





استعمال بقايا القهوة





عن طريق استخدام جوارب لديكي قديمة ثم اقطعي الجوارب من جهة القدم

ثم املئي مكان أصابع القدم بنصف كوب بودرة القهوة المطحونة الناعمة

اربطي أطراف الجوارب مع بعضها البعض وضعيها في الحذاء لمدة هي طوال الليل بالكامل

التنظيف عن طريق الخل الأبيض؛





أضيفي كوب خل أبيض في الحذاء

اتركيه لربع ساعة ثم اشطفيه من الخل ستُصبح رائحته أفضل





تنظيف الحذاء بصودا الخبز





رشي مقدار قليل من بودرة صودا الخبز في داخل الحذاء

اتركيه لطوال الليل