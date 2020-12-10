إنچي علي وسمية الخشاب يتألقان على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي





شهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضًا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.





واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.





مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

شاركت الإعلامية إنچي علي صورة لها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.وظهرت إنجي بالصورة برفقة صديقتها الفنانة سمية الخشاب ، وتألقا خلال الختام حيث كانوا أكثر جمالاً ، مرتديان فسانين باللون الأسود ووضعوا القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتهم.