إنچي علي وسمية الخشاب يتألقان على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الإعلامية إنچي علي صورة لها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.


وظهرت إنجي بالصورة برفقة صديقتها الفنانة سمية الخشاب ، وتألقا خلال الختام حيث كانوا أكثر جمالاً ، مرتديان فسانين باللون الأسود ووضعوا القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتهم.


شهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضًا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.


واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.


مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

أخبار تهمك

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ أقل من ساعتين

زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يوجه طلبًا عاجلًا إلى باتشيكو

منذ أقل من ساعة

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

الفرعون يواصل كتابة التاريخ.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول خلال هذا الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على المتأهلين لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 21 دقيقة

مانشستر يونايتد يستقر على بيع بوجبا

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

06:29 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

02:13 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر