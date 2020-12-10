حسن أبو الروس يرقص علي ريد كاربت ختام "القاهرة السينمائي"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير: مصطفي الديب
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رقص الفنان حسن ابو الروس، علي ريد كاربت حفل ختام مهرجان "القاهرة السينمائي" وسط حضور عدد كبير من الفنانين.


يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ 42، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة. 


واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.

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