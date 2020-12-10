مني ممدوح بفستان احمر مثير علي ريد كاربت ختام مهرجان "القاهرة السينمائي" (صور)

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ظهرت الفنانة مني ممدوح، بفستان احمر مثير علي ريد كاربت ختام مهرجان "القاهرة السينمائي" وميك اب مميز .





يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ 42، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة.





واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.