للمرة الأولى.. نسمة يحيى أول موديل لقصار القامة تتألق في ختام القاهرة السينمائي









وخطفت اليوم نسمة يحيى الأنظار، للمرة الأولى خلال ظهورها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت مرتدية فستانًا باللون الأخضر الفاتح بالحجاب.





وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.





أطلت منذ قليل، نسمة يحيى وهي أول موديل لقصار القامة، على الريد كاربت خلال فعاليات الدورة الـ42، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي بدأت أولى فعالياته يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 ديسمبر، وتنتهي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر.