ريهام عبد الغفور: أشارك في فلم ليلة العيد.. وهذه قصة الفيلم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن اعمالها الجديدة التي تستعد لها خلا الفترة القادمة، عن قصة هذه الأعمال .


وفي لقاء خاص على الـDmc قالت ريهام:" أشارك في فيلم "ليلة العيد" ، وكنت مبسوطة اوي بالتجربة دي، والفيلم عبارة عن ٦ ستات وكل واحدة لها قصة حول ليلة العيد" 


وأستكملت ريهام حديثها قائلة: "أتمنى ان ينل الفيلم إعجاب الجمهور، ويوجد أشياء آخرى أقوم بقراتها لرمضان 2021".


واعلن المنتج أحمد السبكى عن ترشيح النجمة يسرا لبطولة هذا الفيلم، وجاء اختيار سامح عبد العزيز لـ يسرا بعد تعاونهما سوياً فى مسلسل "خيانة عهد" بموسم دراما رمضان الماضى، والنجاح الذى حققاه سوياً، وحتى الآن لم تبدى يسرا رأيها النهائى فى المشاركة بالعمل حتى تنتهى من قراءة السيناريو.


ويذكر أن المؤلف أحمد عبد الله رشح كلا من الفنانة رغدة والفنانة سميحة أيوب للمشاركة فى العمل، وحتى الآن لم يتم التعاقد مع أى بطلة فى الفيلم، ومازالت التحضيرات جارية بين مخرج العمل والمؤلف والمنتج أحمد السبكى.

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