أخصائية تغذية علاجية توضح علاقة القلق بزيادة الوزن (فيديو)

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن مشاكل الشهية تعتبر إحدى الأعراض التي يُمكن أن يُسببها القلق، وعلى الرغم من أنها ليست من الأعراض الرئيسية له؛ إلّا أنها قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة في النظام الغذائي للعديد من الأشخاص دون إدراكهم لذلك، ويختلف تأثير القلق في الشهية من شخصٍ لآخر.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه قد يختلف لدى نفس الشخص في حال كانت درجة القلق طفيفةً، أو كان يُعاني من القلق الشديد، وبناءً على هذه الاختلافات قد يؤدي القلق إما لزيادة الوزن أو إنقاصة، فمثلًا تزداد الشهية لدى بعض الأشخاص عند شعورهم بالقلق، مما يجعلهم يسعون لزيادة تناول الطعام محاولةً منهم للتخلّص من شعور القلق.



وتابعت: "تختلف الشهية عند الشعور بالقلق لدى النساء عن الرجال، حيث أن هناك رابط لدى النساء بين ارتفاع مستويات القلق وزيادة الوزن ومؤشر كتلة الجسم"، بينما لم يظهر هذا الرابط لدى الرجال؛ حيثُ أن ميل النساء إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر عند شعورهن بالقلق.

