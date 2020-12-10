بحركة رومانسية.. محمد فراج يخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020

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حرصا الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانو بسنت شوقي على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وبحركة رومانسية استطاع فراج أن يخطف الأنظار إليه، حيث جلس على ركبتيه من أجل فستان خطيبته بسنت على الريد كاربت.







يقام اليوم الخميس حفل ختام الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء.



وتقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الإعلامية جاسمين طه، وتحيي الحفل المطربة السورية لينا شاماميان.



وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.





وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.