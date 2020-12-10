بحركة رومانسية.. محمد فراج يخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements




حرصا الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانو بسنت شوقي على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وبحركة رومانسية استطاع فراج أن يخطف الأنظار إليه، حيث جلس على ركبتيه من أجل فستان خطيبته بسنت على الريد كاربت.



يقام اليوم الخميس حفل ختام الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء.

وتقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الإعلامية جاسمين طه، وتحيي الحفل المطربة السورية لينا شاماميان.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.


وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يستقر على بيع بوجبا

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يوجه طلبًا عاجلًا إلى باتشيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الفرعون يواصل كتابة التاريخ.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول خلال هذا الموسم

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المتأهلين لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

06:29 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

02:13 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر