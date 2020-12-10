"المصيلحى" يتفقد المنشأت التموينية بمحافظة الإسكندرية (صور)

تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي فى جولته اليوم بمحافظة الأسكندرية العديد من المنشأت التموينية الهامة بصبحه معالي السيد اللواء المحافظ محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

وشملت الجولة المرور على فرعي جملة تابعين للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك بعض فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الاسكندرية للمجمعات فضلا عن احد مطاحن شركة اسكندرية للمخابز والمطاحن والتابعة ايضا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومخبز بلدى آلى فى مدينة بشاير الخير ، وزيارة احد السلاسل التجارية التابعة لفتح الله ماركت، ومركز خدمة مطور فى محرم بك.





وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات إعلامية أثناء المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم على هامش الزيارة، على مجموعة من النقاط الهامة وهي:





ضرورة اهتمام المواطنين بتحديث بياناتهم على موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية وذلك لسهولة الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من فصل اجتماعي و ضم الزوجة وبدل فاقد

وبدل تالف.





وأشار المصيلحي الي أنه تم استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من على البطاقات التموينية ، مؤكدا أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم و من ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا.





وقال المصيلحي، أنه يتم إضافة المواليد في ضوء القرار الإستثنائي وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزاري المنظم لذلك، موضحا في الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن و نحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وكشف المصيلحي، أنه سيتم استغلال اراضي المخابز المليونية الغير مستغلة عبر تحويلها الي مخازن استراتيجية عملاقة أو كما هي مخابز مليونية وذلك في حالة وجود الحاجة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لما فيه من استفادة للدولة

والمواطنين.





وفى سياق متصل أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن رغيف الخبز هو احد أهم ادوار وزارة التموين، لذلك يتم الاهتمام بتطوير منظومة الخبز المدعم والتي تبدأ من القمح والسعات التخزينية و الطحن والإنتاج، مشدداً على أهمية الحفاظ على رغيف الخبز المدعم للمواطنين بشكل آدمي.





وشدد ان الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل الي 5.5 شهر ، مؤكدا أنه تم تطوير خطين في مطحن إسكندرية التابع لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية، واضاف المصيلحي، أن عملية تخزين القمح ونقلها الي المطاحن و من ثم عملية الطحن تتم بشكل آلي بالكامل.





ومن ناحية اخرى قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تحويل عدد 650 مكتب تمويني على مستوي الجمهورية الي مراكز متطورة وذلك من خلال منظومة التحول الرقمي.





واكد المصيلحي، خلال تفقده مكتب تمويني في منطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها، أن وزارة التموين من اولي الوزارات التي قامت بتحويل نحو 70٪ من خدماتها الي المنظومة الرقمية.





واضاف المصيلحي، أن مراكز خدمه المواطنين التي سيتم تطويرها ضمن المرحلة الثالثة، ستقوم بإصدار جميع الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطن وليس فقط الخدمات التموينية.





وأشار وزير التموين الي أنه جارى دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين.





كما تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة فرع الشركة العامة لتجارة الجملة في شركة النشا والخميرة بمحافظة الإسكندرية.





وقال المصيلحي, خلال الجولة التفقدية، أن الفرع يقوم بتوريد سلع تموينية بقيمة 8 مليون جنيه شهريا وذلك لعدد 70 بقال تمويني و منفذ جمعيتي.





وطالب المصيلحي، من رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أن يكون المخزون السلعي الاستراتيجي يكفي حتي 4 اشهر وليس 3 اشهر فقط، مشيداً بالتطوير الذي تم تنفيذه في الفرع وذلك على مساحة 1300 متر.





وتم المرور على مخبز آلى كامل في مدينة بشاير الخير والاطمئنان على سير منظومة الخبز ورضاء المواطنين على الخبز والثناء على جودته المتميزة، واشاد وزير التموين بجودة رغيف الخبز البلدى المدعم، وكذلك تم المرور على احد فروع المجمعات الاستهلاكية التي تقوم بصرف التموين وسلع نقاط الخبز، والسلع الحره وتوافر كافة السلع التموينية والاساسية للمواطنين باسعار وجودة تنافسية.





واكد المصيلحي على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه مشروع جمعيتي بعد ان وصل عدد منافذ المشروع الى ٦ الآلف منفذ ليكون لدينا اكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة جنباً الى جنب مع بدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.