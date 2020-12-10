بالأسود.. بوسي شلبي بفستان أنيق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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يُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعًا لانتشار فيروس.


ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة من إطلالتها الأنيقة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


ارتدت بوسي فستانا باللون الأسود بقصة ضيقة، وتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجًا قويًا ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، كما اختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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