دبلوماسي سابق: حفاوة استقبال السيسي في فرنسا عبرت عن مكانة مصر الإقليمية والدولية (فيديو)

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أستقبل في فرنسا بحفاوة شديدة، وهذا يدل على المكانة التي وصلت إليها مصر في الذهنية الأوربية.



وتابع"حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر عامل استقرار رئيسي في جنوب أوروبا، وتعتبر دولة محورية، لكل من يرغب في استقرار المنطقة سواء في شرق المتوسط، أو القضية الفلسطينية، أو الملف الليبي، أو العديد من الملفات التي تزخر بها المنطقة، مشيرًا إلى ان زيارة الرئيس السيسي فرنسا جاءت شاملة لكافة القضايا السياسية الأمنية والثقافية.



ولفت إلى أن هناك اتفاق بين مصر وفرنسا على أن محاصرة الإرهاب، يكون بوقف الدعم الذي تقدمها الدول الداعمة للإرهاب مثل قطر وتركيا، مشيرًا إلى ان الاحتفاء بالرئيس السيسي بفرنسا هو احتفاء بمصر، والمكانة التي وصلت إليه بلادنا.

