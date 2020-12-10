«أبو كراع» يعتذر لمجلس النقابة عما بدر منه.. ونقيب المحامين يعد بتسوية الأمر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تقدم خالد أبو عراك عضو مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم الخميس، برئاسة رجائي عطية النقيب العام للمحامين، باعتذار لمجلس النقابة نقيبا وأعضاء، ولكافة أعضاء الجمعية العمومية عما بدر منه، مشيرا إلى أنها كانت لحظة انفعال وأنه يكن كامل الاحترام والتقدير لعموم محامي مصر كبيرهم وشبابهم.

وعلق نقيب المحامين قائلا: «استجابة للاعتذار الذي أبداه الأستاذ خالد أبو كراع للجمعية العمومية للمحامين، كبيرهم وشبابهم عما حدث في ذلك اليوم، اعتذارا واضحا لهم ولمجلس النقابة العامة باعتبار أن ما حدث أساء إلى مشاعرهم، وتقديرا مني شخصيا وقبولا لتبرير أن ما صدر كان في لحظة انفعال وأنه لم يقصد هذه المعاني وإنما هي لحظة انفلات وغضب».

وأضاف: «وتقديرا مني إلى أن الغضب وارد على الجميع، وقبولا لعذره واعتذاره فأنني استجابة لرغبته واعتذاره واستجابة للروح التي أبداها السادة الأساتذة أعضاء المجلس لحل هذا الموضوع، فأنني أتعهد بأني سأسويه بالطريقة التي تحفظ له ما يدرأ عنه أي شر، وأن يكون ذلك بمبادرة سريعة سوف أبدأ فيها ابتداء من يوم السبت المقبل، من خلال مخاطبة المستشار النائب العام وإبلاغه بتنازل المجلس وهيئة المكتب عن المسائلة التأديبية، ورغبتنا جميعا في تسوية الموضوع، وقبول اعتذار الأستاذ خالد أبو كراع».

وأختتم نقيب المحامين قائلا: «أسأل الله أن يحفظ للمحاماة كل تقاليدها عظمتها وأن يحفظ ابني الأستاذ خالد أبو كراع من أي جنوحات نتيجة الغضب، وأوصيه بأن يكون كما أعرف أن قلبه ينطوي عليه من التزام حقيقي لا يصطنعه بتقاليد المحاماة، واحترام الكبير وتوقيره، وأنا أتوقع أن يفعل ذلك، وأتمنى لكم جميعا السلامة، ولنقابتنا وللمحاماة كل رفعة وازدهار».

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