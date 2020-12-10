داليدا خليل تتألق بإطلالة بيضاء في ختام القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تألقت النجمة اللبنانية داليدا خليل بإطلالة مميزة باللون الأبيض، على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بدار الأوبر المصرية.


وخطفت داليدا الأنظار بأناقتها المعتادة واختارت تسريحة شعر تتلائم معها ولملمت شعرها للأعلى كي لاتزدحم إطلالتها بالتفاصيل.


وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

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