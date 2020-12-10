وزيرة التضامن توجه بتوفير مساعدات لسيدة "الزيتون" وعلاج زوجها من الإدمان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى لبحث ما تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيدة تفترش الشارع مع أطفالها بلا مأوى بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وتوجهت علي الفور الوحدة المتنقلة للفريق بشمال القاهرة التابع للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى لبحث البلاغ وتم مقابله الأم والأطفال وتبين أن الأم تدعى سمر غريب بركات ٢٨ عاما، منفصلة عن الزوج دون طلاق لسوء المعاملة والإدمان وتركت منزل الزوجية بالمرج.

وتمكنت الزوجة من الحصول على شقة إيجار بالمعصرة قسم حلوان بـ ٢٠٠ جنيه شهريا وليس لها اى مصدر للدخل وتضطر للخروج وافتراش الشارع لبيع المناديل بصحبة أطفالها بمنطقتى كوبرى القبه صباحا والزيتون بجوار كوبرى بن الحكم مساء.

كما تبين أن لديها طفل ١٠ سنوات متسرب من التعليم و٣ اطفال لم يتجاوزوا سن التعليم، كما لديها مشاكل بالسكن حيث ان المسكن بدون مياه ولا اثاث.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج بمقابله الزوج لتسوية الخلافات الاسرية وعلاجه من الادمان للقيام بدوره الاجتماعى، كما سيتم توفير مساعدات عينية بالمسكن وربط الأسرة بالجمعيات الاهلية الشريكة لتقديم مساعدات مادية لهم، كما سيتم تسكين الطفل بالتعليم المجتمعى بعد استقرار الحالة الأسرية.

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