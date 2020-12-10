الأسطورة ليس في أفضل حالاته.. كشف حساب ميسي "المخيب" هذا الموسم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:13 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
علاء خليف
Advertisements
شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في هزيمة مدوية لفريقه أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هذا الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 15 نقطة لينتزع صدارة ترتيب المجموعة من برشلونة والذي تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن اليوفي.

ورغم مشاركة ميسي في المباراة كاملة إلى أنه فشل في تسجيل أهداف لفريقه وانقاذه من الهزيمة المدوية أمام يوفنتوس، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل هدفين وقاد فريقه لصدارة المجموعة.

ماذا قدم ليونيل ميسي مع برشلونة هذا الموسم؟

خاض "ميسي" 10 مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي بإجمالي دقائق لعب فعلية 854 دقيقة، سجل 4 أهداف وصنع هدفين، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

كما شارك اللاعب في 4 مباريات مع البرسا في دوري أبطال أوروبا بواقع 360 دقيقة لعب، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الحالي برصيد 14 نقطة، بينما صعد الفريق لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليونيل ميسي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المتأهلين لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الفرعون يواصل كتابة التاريخ.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول خلال هذا الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم الزمالك يوجه طلبًا عاجلًا إلى باتشيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يستقر على بيع بوجبا

منذ أقل من ساعة

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

06:29 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

02:13 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر