إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بكفر شكر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شهد طريق ميت الدريج كفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إصابة 7 أشخاص إثر تعرض سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص للتصادم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق كفر شكر ميت الدريج.

انتقل العميد عبدالعظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة، وجرى رفع السيارات المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الزمالك يوجه طلبًا عاجلًا إلى باتشيكو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الفرعون يواصل كتابة التاريخ.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول خلال هذا الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر يونايتد يستقر على بيع بوجبا

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المتأهلين لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

06:29 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

02:13 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر