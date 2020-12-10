إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بكفر شكر

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شهد طريق ميت الدريج كفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إصابة 7 أشخاص إثر تعرض سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص للتصادم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق كفر شكر ميت الدريج.



انتقل العميد عبدالعظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة، وجرى رفع السيارات المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.