خبيرة: الانيميا سبب رئيسي لتساقط الشعر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة ماهيتاب هاني، خبيرة العناية بالشعر، إن هناك ضرورة لتناول الفاكهة والخضروات لتغذية الشعر، خاصة السبانخ، والبيض والمكسرات، كما أن الحديد مهم جدًا للشعر، لأن الأنيميا قد تؤدي إلى تساقط الشعر.

وتابعت "هاني"، خلال لقائها ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء الخميس، أن عدم تناول الطعام بشكل صحي لمدة طويلة، سيؤدي الى التأثير بشكل سلبي على الشعر، معقبة: "تغذية الشعر تحدث بتناول أكل صحي بصورة مستمرة، وليس من خلال تناول أكل صحي مرة أو مرتين".

ولفتت إلى أن أهم سبب لتساقط الشعر هو الأنيميا، وقد يحدث بسبب الحمل نتيجة تغير الهرمونات، أو بسبب الوراثة، مشددة على ضرورة معرفة سبب تساقط الشعر، لعلاجه بصورة صحيحة. 

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