الفرعون يواصل كتابة التاريخ.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول خلال هذا الموسم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:32 م
صلاح
صلاح
علاء خليف
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واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر تحطيم الأرقام القياسية مع فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما قاد فريقه للتعادل مع فريق ميدتيلاند الدنماركي 1-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفه في شباك ميدتيلاند الدنماركي بعد 55 ثانية من انطلاق المباراة، ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أصبح نجم الفراعنة الهداف التاريخي للريدز في البطولة الأوروبية برصيد 22 هدفًا متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم نجم الفريق السابق ستيفن جيرارد.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم؟
خاض محمد صلاح 18 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1446 دقيقة، سجل 12 هدفًا، وصنع 3 أهداف لزملائه.

ولعب "صلاح" 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل 9 أهداف وصنع هدفين، كما خاض 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة وحيدة لزملائه، بينما لعب مباراتين بكأس الرابطة الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية ولم يسجل خلالهما أهداف.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح حطم العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته مع ليفربول، وتوج مع الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وحصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج مرتين متتاليتين.

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