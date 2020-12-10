تسجيل صوتي مسرب يكشف سيطرة الإخوان على قناة الجزيرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
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اعترف حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، في تسجيل مسرب بسيطرة عناصر الإخوان بشكل كامل على قناة الجزيرة. 

 

وفي التفاصيل، يؤكد التسجيل أن القناة تعد بمنزلة ناطق باسم التنظيم الإرهابي، وهو ما يفسر الدفاع المستميت منها عن الإخوان وعملياتهم، والسعي لترويج أفكار جماعة الشر الإخوانية بشكل خبيث.

 

ونشر المعارض القطري خالد الهيل عبر حسابه في تويتر تسريبًا جديدًا لحوار دار بين حمد بن جاسم والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. ويظهر في التسريب صوت القذافي وهو يؤكد سيطرة الإخوان على قناة "الجزيرة" قائلاً: "الجزيرة مسيطر عليها من قِبل الإخوان المسلمين. عناصر الإخوان مسيطرة على برامج الجزيرة". فيرد حمد بن جاسم مؤكدًا صحة حديثه قائلاً: "أنا أتفق معك، وأقول لك صح هذا الكلام"، قبل أن يعود القذافي ويؤكد أن هناك عددًا كبيرًا منهم يعملون بالقناة.


 
 

وقال المعارض القطري خالد الهيل في حسابه بتويتر: "تسريب حصري: حمد بن جاسم آل ثاني يؤكد سيطرة تنظيم الإخوان على قناة الجزيرة. طبعًا هذا الاعتراف ينسف ادعاءات نظام قطر باستقلالية قناة الجزيرة عن أيديولوجية الإخوان، كما ادَّعوا في محاضر لقاءاتهم مع المجتمع الدولي".


 
 

وكان خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية، قد نشر مؤخرًا تسجيلاً صوتيًّا مسربًا لمحادثة بين حمد بن خليفة أمير قطر السابق ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، يتبادلان فيه الحديث حول التدخل وتوجيه سياسة قناة الجزيرة القطرية التي يزعمون عدم توجيههم لسياساتها. وشارك "الهيل" التسجيل الصوتي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلاً: "تسريب: دليل صارخ على إشراف الحمدين المباشر على قناة الجزيرة وسياساتها، التي لطالما ادعت الاستقلالية. وعلى لسان الحمدين أيضًا".


 
 

وأضاف خالد الهيل في تعليقه على التسجيل المسرب قائلاً: "هنا ننسف ادعاءات حمد بن جاسم بأنه لا يتدخل في عمل القناة، وننسف ادعاء حمد بن خليفة بعدم العلم بالشيء".

 

ووعد "الهيل" بوجود المزيد من التسجيلات المسربة التي تفضح نظام الحمدين، وأنه سيعرضها الفترة القادمة.

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