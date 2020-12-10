الإسماعيلي ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي





أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى مساء اليوم ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة المصرى البورسعيدى الأحد القادم على ملعب برج العرب فى إطار الأسبوع الأول لبطولة الدورى العام.





بدأ المران بمحاضرة استمرت 10 دقائق، تحدث خلالها البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفني، عن ضرورة التركيز في مواجهة الغد واللعب من لمسة واحدة لتحقيق الهدف من المباراة وهو حصد الثلاث نقاط.





وعقب المحاضرة، خاص لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة وحرص الجهاز الفنى على تجريب مجموعة من الخطط الفنية ، إضافة لإشراك أكثر من لاعب بمراكز مختلفة لتحقيق المرونة التكتكية خلال المباراة.





ومنح الجهاز الفنى تعليمات خاصة للاعبى خط الدفاع بضرورة تشديد الرقابة على مفاتيح اللعب لدى الفريق المنافس لتجنب الهجمات المضادة للمنافس والحد من خطورته.



