الإسماعيلي ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
Advertisements

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى مساء اليوم ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة المصرى البورسعيدى الأحد القادم على ملعب برج العرب فى إطار الأسبوع الأول لبطولة الدورى العام.

بدأ المران بمحاضرة استمرت 10 دقائق، تحدث خلالها البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفني، عن ضرورة التركيز في مواجهة الغد واللعب من لمسة واحدة لتحقيق الهدف من المباراة وهو حصد الثلاث نقاط.

وعقب المحاضرة، خاص لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة وحرص الجهاز الفنى على تجريب مجموعة من الخطط الفنية ، إضافة لإشراك أكثر من لاعب بمراكز مختلفة لتحقيق المرونة التكتكية خلال المباراة.

ومنح الجهاز الفنى تعليمات خاصة للاعبى خط الدفاع بضرورة تشديد الرقابة على مفاتيح اللعب لدى الفريق المنافس لتجنب الهجمات المضادة للمنافس والحد من خطورته.

أخبار تهمك

بيراميدز يوجه رسالة إلى الأهلي قبل بداية الدوري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

فوز سبورتنج وأبو قير وحرس الحدود والبلدية والغاء مباراة الجزيرة بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ أقل من ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المتأهلين لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 10 ساعات

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 10 ساعة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:40 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

02:13 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

04:31 م

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر