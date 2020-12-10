إعلامي مصري: قطر مستمرة حتى الان في دعم الإعلام الإخواني المتطرف

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
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علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الخارجية الذي جاء ردًّا على أحد الأسئلة حول مساعي المصالحة مع قطر، وقال موسى إن كل كلمة في البيان مدققة بعناية ومصر تؤكد على شكرها لمساعي دولة الكويت لعلاج الأسباب التي أدت للمقاطعة. 

 

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن البيان واضح وقال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية كلمات محددة.

 

وتابع موسى أن الدعم القطري للإعلام الإخواني الإرهابي لم يتوقف وأنا كمواطن مصري “اكتويت ومازلت أكتوي بنظام قطري إرهابي”.


 
 

وأوضح أنه يجب أن تتخلى قطر عن العملاء والخونة لديها وتوقف بث الأكاذيب، فسبق وأحرجت الجميع ولم تلتزم باتفاق الرياض فلابد من الالتزام بالبنود التي طلبتها الرباعية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فقطر تمول الإرهاب في المنطقة.

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