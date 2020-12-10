محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، حفل تخرج الدفعة الأولى من غواصي الصرف الصحي الذي أقيم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دمنهور، بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، كل من الربان عمر عز الدين رئيس مجلس إدارة مدرسة الغوص المصرية الدولية والربان محسن الجوهري مدير المدرسة المصرية للغوص.

يأتي الحفل عقب تخرج أول دورة تدريبية متخصصة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي يتم تنفيذها في مصر في مجال الغوص في المياه الداخليه والصرف الصحي بمركز التدريب بالشركة بناء علي توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمكتب الدولي للأعمال البحرية لإعداد كوادر من الشركه متخصصة في مجال الغوص التجاري "غواص المياه الداخليه والصرف الصحي" وعمل ندوات ودورات تدريبية متخصصه وكذا عقد مؤتمرات ومشاريع بحثية وورش عمل.

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود التى تقوم بها شركة مياه البحيرة كصرح كبير على ارض البحيرة حرصا على أمن العاملين من خلال السلامة والصحة المهنية، كما رحب بأبطال حرب أكتوبر ممن صنعوا التاريخ فى الحرب لتمد بطولاتهم بالعمل والحرص على سلامة ابنائنا بتوفير التدريب بالمدرسة المصرية الدولية للغوص، وأشاد بما قدموه للمحافظة من تدريب وتعظيم قدرات أبنائنا وتوفير الصحة والسلامة المهنية ليزداد الاداء المميز للشركة لخدمة المواطنين.

وقدم المحافظ التهنئة للخريجين، مؤكدا ان البحيرة تسعى دائما للسبق والريادة فى توفير احدث التقنيات والنظم للحفاظ على امن وسلامة أبنائنا وتطوير اساليب التدريب، وهو ما كان ليتحقق الا بالدعم المستمر وبالاستقرار الدائم والمناخ الكبير الذى تنمو فيه الدولة وتتقدم فى مختلف القطاعات فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية لتستعيد مصر مكانتها المتقدمة بين الامم، مؤكدا اننا جميعا خلفه داعمين له فى كل خطواته بالجهد والتفانى فى العمل والاصرار والاستمرار على التقدم والنجاح.

ثم قام المحافظ والحضور بتكريم عدد 11 غطاس وتسليم رخص الغوص والشهادات وهم "سمير محمد اسماعيل، احمد سعيد شرشوح، محمد عبد المنصف مصطفى، رامى شعبان محمد، احمد محمد الصاوى، سمير فؤاد عطية، رضا عبد المجيد إبراهيم، احمد محمد عبد الحافظ، محمد عبد الواحد محمد، محمد صبحى عبيد، احمد على البليهى".
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشهد حفل تخرج أول دفعة من غواصي الصرف الصحي بدمنهور (صور)

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