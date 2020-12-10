الحبس أربع أيام لـ 25 شخص بينهم مرشح خاسر جولة الإعادة ببرلمان 2020 في الدقهلية 4 أيام

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قررت نيابة بلقاس في محافظة الدقهلية حبس 25 شخص من بينهم " ع ا " مرشح خاسر في جولة الإعادة لبرلمان 2020 وأنصاره في دائرة بلقاس وجمصة بالدقهلية قاموا بإثارة الشغب وقطع طريق المنصورة جمصة " الدولي الساحلي "، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ألقت القبض علي 25 من مثيري الشغب وقاموا بقطع طريق المنصورة جمصة الدولي الساحلي بعد ان خسر مرشحهم" ع ا" في جولة الاعادة لبرلمان 2020.





تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بقيام عدد من المواطنين قطع طريق المنصورة جمصة " الدولي الساحل".



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية واللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية والواء سيد سلطان حكمدار أمن الدقهلية وقيادات المديرية، للتعامل وفض تجمهر وقطع طريق المنصورة جمصة الساحلي علي يد أنصار مرشح خاسر لجولة الاعادة ببرلمان 2020، وتمكنت القوات من فتح الطريق.





وشهد طريق المنصورة الساحلي قيام أنصار مرشح خاسر في جولة الإعادة ببرلمان 2020 بقطع الطريق والتجمهر وإعاقة حركة السير، الذي أدي الي توقف حركة السير.



وقامت الأجهزة الأمنية بإطلاق الصافيرات والمناداه التي تحث المواطنين علي فض التجمهر وفتح الطريق.





