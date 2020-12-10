والدة "محمد فلفل" بطل الجمهورية لكرة السلة من ذوي الهمم: منحة من ربنا (فيديو)

Advertisements

قالت والدة محمد فلفل بطل الجمهورية لكرة السلة من ذوي الهمم، إنها تعتبر نجلها منحة من الله -سبحانه وتعالى- رزقها به، موضحة أنه يعاني من عيب خلقي بثقب في طبلة الأذن.



وأضافت والدة فلفل، خلال لقائها ببرنامج "3 ستات" الذي تقدمه الفنانة سلوى محمد علي والإعلامية سالي حماد، أن محمد أجرى 15 عملية جراحية، حتى يستطيع السماع بأذن واحدة، وتسبب كثرة العمليات في تسوس الأذن، مضيفة: "أصعب حاجة قابلتنا أنا ووالده لما الدكتور قال لنا امضوا إقرار إن العملية دي ممكن تتسبب في إنه مايسمعش العمر كله".



وتابعت أن نجلها يعاني من مرض متلازمة داون، واكتشفت مرضه منذ أن كان عمره 6 أشهر، وبقوة من الله فضلًا عن استعانتها بكتب ذاكرت من خلالها حالة نجلها للتعامل معه ونجحت بالفعل في ذلك، مشيرة إلى أن نجلها يحتاج لمعاملة خاصة، وأضافت: "نجلي اشترك مع فريق كورال لأن الغناء يساعد في عملية نطق الكلام، وذهبت به لمستشفيات عديدة مثل أبو الريش والسمع والكلام وغيرهم".



واستطردت والدة بطل الجمهورية لكرة السلة، أنه بدأ ممارسة النشاط الرياضي في كرة السلة واكتشف من خلال هذه اللعبة موهبته فيها، موضحة أن محمد فلفل هو من اختار ممارسة كرة السلة، ويرفض تمامًا فرض أي لعبة عليه لممارستها.

