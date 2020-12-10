الأهلي يحدد بدائل سيرينو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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وضع مسؤولي النادي الأهلي بعض البدائل للتعاقد معها، حال فشل ضم الأوروجوياني جاستون سيرينو خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع سيرينو من أجل لم الشمل مرة أخرى، وذلك بعد التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ووضعت إدارة المارد الأحمر الكونغولي لابا كودجا مهاجم العين الإماراتىؤ ووالتر بواليا نجم وهداف نادي الجونة كأفضل بديلين حال عدم النجاح فى ضم سيرينو.

وتخطط إدارة الأهلي لضم سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والمقرر بدايتها في يناير المقبل، وذلك بعد إغلاق باب القيد.

ويسعى الأهلي لضم سيرينو في يناير المقبل، من أجل المشاركة مع الفريق في بطون دوري أبطال إفريقيا، وكذلك كأس العالم للأندية المقرر اقامته فى الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.

واشترط نادي صن داونز الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار لبيع سيرينو، فى الوقت الذى عرضت الإدارة الحمراء 2 مليون دولار فقط.

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