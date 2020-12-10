رغم المقاطعة.. قطر تستمر في الأجندات المشبوهة ونشر التطرف

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
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مرت ثلاث سنوات على قرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، في 5 يونيو2017، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم. 

 

 

مرت ثلاث سنوات على قرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم، ورغم ذلك لا تزال الدوحة تشعل نار الفتنة رغم المساعي لإخمادها من قبل الأطراف الأربعة.

 

 

 

منذ هذا التاريخ، حاولت الدول الأربع جاهدة إعادة تصويب سياسات الدوحة التي تتبنى دعم الإرهاب وزرع الفتن، للعودة إلى الصف العربي والخليجي، غير أن النظام القطري تمسك بموقفه ورفض الفرصة تلو الأخرى لإظهار حسن نواياه.


 
 

 

 

ولم يكتف النظام القطري بهذا فقط بل أيضا انتهج تنظيم "الحمدين" خطابا إعلاميا وسياسيا، محوره الكذب وتزييف الحقيقة.


 
 

 

وبدأ النظام القطري الدخول في تحالفات علنية وبشكل صريح تضم تركيا وإيران للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، والعمل على شق الصف الخليجي والعربي.

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