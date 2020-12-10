بلوك جديد.. حسن شاكوش يغازل جمهوره في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".


وظهر شاكوش بالصورة من إحدى حفلاته بلوك جديد ، حيث غير لون شعره من الأسود للأصفر ، خرتدياً بنطلون أبيض وقميص كحلي ، وعلق على الصورة قائلاً : وحشتوني يا حبايب قلبي.


من ناحية أخرى طرح حسن شاكوش مؤخراً مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" ، ويتعاون خلال الأغنية مع المطرب حمادة مجدي ، وتصدر المهرجان تريند المشاهدات ليحتل رقم 6 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لشاكوش وحقق نجاحا كبيرا.


وتقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتايه مقرمشه.. يابت ده انتي قطه مخربشه ،، اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه.. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه.. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه".


يذكر ان مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" كلمات مصطفى حدوته، توزيع إسلام ساسو، وإنتاج مزيكا.

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