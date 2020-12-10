التضامن: تغطية المناطق المحرومة من الحضانات تنفيذا لتكليفات الرئيس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتغطية كافة المناطق المحرومة من الحضانات، حيث ما زالت التغطية منخفضة حتى الآن، كما أن الوزارة تعمل أيضا على سهولة تراخيص الحضانات غير المرخصة، حيث تم تشكيل لجنة معنية لتسهيل التراخيص تضم وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية.

وقالت الوزيرة، فى تصريحات اليوم، إن الوزارة تستهدف من خلال توقيع بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها اليوم مع بنك ناصر الاجتماعى إلى وجود بنود يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة ومنها إتاحة مبلغ مستهدف للقطاع الخاص فى صورة قرض لشراء مستلزمات الحضانات، بالإضافة الى تحمل العميل 25% من إجمالى المبلغ المفترض، كذلك التأمين ضد مخاطر التشغيل لحماية وتأمين الطفل.

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