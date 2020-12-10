نادي الملعب التونسي يستضيف تدريبات منتخب الشباب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:50 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
محمد جمال
Advertisements
استضاف نادي الملعب التونسي تدريبات منتخب مصر للشباب دون 20 عاما، الذي يستعد لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 28 من ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

وحرص أنيس الباجي، أمين سر نادي الملعب التونسي،  على استقبال منتخب الشباب بالورود، قبل خوض شباب الفراعنة  أول تدريب على ملعب النجيل الطبيعي الخاص بنادي الملعب بالعاصمة التونسية.

 ويفتتح  منتخب الشباب مواجهاته بالبطولة أمام نظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، ويلاقي المنتخب الجزائري يوم 24 ديسمبر، ويختتم مواجهاته في البطولة بمواجهة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب الشباب رياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

بيراميدز يوجه رسالة إلى الأهلي قبل بداية الدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإصابة

منذ ساعة و 15 دقيقة

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ 13 دقيقة

فوز سبورتنج وأبو قير وحرس الحدود والبلدية والغاء مباراة الجزيرة بالقسم الثاني

منذ ساعة و نصف

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ 34 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة المقاولون العرب

منذ ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد التأهل الأوروبي.. الانتظار تتجه إلى ديربي مدريد

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:40 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

02:13 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

04:31 م

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر