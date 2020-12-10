بأمر القضاء.. رفض ترخيص صيدلية مخالفة للاشتراطات الصحية بالغربية

Advertisements

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن مقام من صيدلي، لإلغاء قرار الامتناع عن إصدار ترخيص لصيدلية بمحافظة الغربية، وذلك لعدم وجود الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها والتى أعطته الجهة الإدارية مهلة لتلافيها، وألزمته المحكمة المصروفات.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين، أحمد شمس الدين، د.حسن هند، د.هشام عزب، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.



وثبت للمحكمة، أن الطاعن تقدم للجهة الإدارية للترخيص له بنشاط صيدلية كائنة بناحية صنايد بطنطا محافظة الغربية، وفي ٢٠٠٧ قامت الجهة الإدارية بمعاينة لموقع الصيدلية، فتبين لها عدم توافر بعض الاشتراطات الصحية، والتي تتعلق بمصدر المياه والتهوية والإضاءة وأرضيتها تعديل مساحتها، وتقرر منحه مهلة شهرين لاستيفائها، شرعت في إجراء المعاينة الثانية فتبين لها أن طالب الترخيص غير موجود بالموقع رغم سبق إخطاره بموعد إجراء المعاينة، وقررت حفظ الطلب لعدم تواجده بالموقع وقت المطالبة وعدم إمكانية إجرائها.



وثبت إحجام طالب الترخيص عن الحضور وقت إجراء المعاينة الثانية لبيان مدي تلافيه للملاحظات التي أسفرت عنها المعانية ألأولي من عدمه، رغم أن جهة الإدارة أخطرته بموعد المعاينة الأخيرة.



وخلت الأوراق من أي دليل علي استيفائه للاشتراطات الصحية المطلوبة بعد إجراء المعاينة أو بعد رفع الدعوي أمام القضاء، حيث أن هذه الاشتراطات جوهرية ولا يجوز التغاضي عنها، ولما كانت مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة وقت صدوره دون تلك التي تطرأ بعد ذلك وكان السبب الذي دفع الجهة الإدارية لإصدار قرارها، هو عدم تواجده بمقر هذا المحل وقت إجراء المعانية الثانية لبيان مدي استكماله للاشتراطات الصحية المطلوبة من عدمه والتي أسفرت عنها المعاينة.