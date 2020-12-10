السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ووزراء البترول والمالية والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية للشئون، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.



ووجه الرئيس بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز.



كما وجه بتنظيم معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

