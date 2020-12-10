السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ووزراء البترول والمالية والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية للشئون، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

ووجه الرئيس بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

كما وجه بتنظيم معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السيسي السيارات المتقادمة

أخبار تهمك

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإصابة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ ربع ساعة

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يوجه رسالة إلى الأهلي قبل بداية الدوري

منذ ساعة و نصف

فوز سبورتنج وأبو قير وحرس الحدود والبلدية والغاء مباراة الجزيرة بالقسم الثاني

منذ ساعة و نصف

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ 38 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة المقاولون العرب

منذ ساعة

بعد التأهل الأوروبي.. الانتظار تتجه إلى ديربي مدريد

منذ ساعة الا ربع

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعتين

زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

بشري سارة من وزارة الصناعة لأصحاب السيارات المستعملة

وزيرة الصناعة: هذه السيارات لا يمكن تحويلها إلى غاز

توضيح مهم من وزيرة التضامن بشأن تحويل السيارات للغاز

وزيرة الصناعة: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقروض ميسرة

"الصناعة" تكشف تفاصيل مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للغاز

شعبة السيارات تعلن تخفيض أسعار المركبات الفترة المقبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:40 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

02:13 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

04:31 م

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر