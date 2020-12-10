عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز جلسة 31 ديسمبر الجارى، للحكم فى دعوى الكاتبة هيام كمال، ضد الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم، مالك قناة إم بي سي، والتى حملت رقم 1641، بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.


وكانت محكمة جنح العجوزة، قد أحالت الدعوى المقامة من دفاع الكاتبة هيام كمال،ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وحملت رقم 1641 جنح مالية.


وأوضحت الدعوى القضائية أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و" رامز تحت الصفر"، مضيفة خلال الدعوى القضائية، أن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.


وأضافت الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة أن الفنان رامز جلال ومالك القناة، ارتكاب جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.

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