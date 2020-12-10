محافظ القليوبية يشن حملة على الإشغالات بترعة الإسماعيلية بالخانكة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة الخانكة، لمتابعة الإشغالات على طريق ترعة الإسماعيلية، ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، تمهيدًا لإدراجها في حملة إزالة مكبرة.

بدأ المحافظ الجولة بشن حملة على الباعة الجائلين بطريق ترعة الإسماعلية بنطاق مدينة الخانكة، حيث جرى إزالة الباعة الجائلين والإشغالات الموجودة على الطريق، والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة لحدوث انتظار خاطيء على جانبي الطريق، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وجرى مصادرة جميع الإشغالات وتحرير محاضر مخالفة والتعهد بعدم العودة مرة أخرى، وأكد المحافظ أنه لا تهاون في أي مخالفات، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات حيال المخالفين لتحقيق الردع والانضباط.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد قرية سرياقوس بعزبة عويس، حيث جرى رصد العديد من المخالفات، وجرى مصادرة مواد البناء، وجرى التنسيق لحملة لازالة المخالفات.

ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتعامل بكل حزم في هذا الملف، والرد على المتغير بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة عن طريق الإزالة، والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانيه ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

كما شدد المحافظ أيضًا على ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطه التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات فورية لإزالة المتغيرات الجديدة أولا بأول وعدم الانتظار حتي تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية.

يشار إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء والقرى.
محافظ القليوبية يشن حملة على الإشغالات بترعة الإسماعيلية بالخانكة
محافظ القليوبية يشن حملة على الإشغالات بترعة الإسماعيلية بالخانكة
محافظ القليوبية يشن حملة على الإشغالات بترعة الإسماعيلية بالخانكة
محافظ القليوبية يشن حملة على الإشغالات بترعة الإسماعيلية بالخانكة
محافظ القليوبية يشن حملة على الإشغالات بترعة الإسماعيلية بالخانكة
محافظ القليوبية يشن حملة على الإشغالات بترعة الإسماعيلية بالخانكة

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