شكوك حول مشاركة مهاجم الأهلي أمام المقاصة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:31 م
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
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يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا الجمعة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن موقف اللاعب بشأن التواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقبلة لم يتحدد بعد.

وأوضح أن مروان سيخضع للفحص الطبي قبل مران الغد، من أجل تحديد موقفه بالتواجد من عدمه في الحسابات الفنية لمباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة مستهلا حملة الدفاع عن لقب الدوري، حيث حقق الثلاثية في الموسم الماضي بعد التتويج بلقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.



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