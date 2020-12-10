سر جلسة موسيماني مع "الشحات" قبل مواجهة المقاصة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته.





وخضع حسين الشحات للفحص الطبي للاطمئنان على إصابته في "ضافر" القدم، حيث شارك اللاعب بقوة في التدريبات الجماعية للفريق.





وأصبح الشحات جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام مصر المقاصة.









ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.



