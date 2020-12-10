عاجل.. بيراميدز يهنئ الأهلي بالحصول على الثلاثية التاريخية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بيان تحدث فيه عن إنطلاقة الموسم الكروي الجديد والذي يبدأ يوم غداً الجمعة في نسخة ستشهد إثارة وندية كبيرة بين جميع الأندية.


وبدأ فريق نادي بيراميدز بيانه بالتأكيد على ضرورة إعلاء قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف بين جميع الأندية وضرورة نبذ التعصب.


ودلل على تلك المبادرة بتقديم التهنئة لفريق النادي الأهلي بطل الثلاثية التاريخية بالفوز بلقب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.


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