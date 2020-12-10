رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة المقاولون العرب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:13 م
عبد الحليم علي
عبد الحليم علي
الفجر الرياضي
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أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أن النادي تلقى إخطارا رسميا بإقامة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز باستاد الكلية الحربية .

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة الافتتاحية للفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري في المركز الثاني خلف الأهلي المتوج باللقب.

وخسر الفارس الأبيض دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، كما ودع بطولة كأس مصر من دور نصف النهائي.

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عبد الحليم علي رياضة الكلية الحربية الزمالك والمقاولون الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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