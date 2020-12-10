"الأوروبي للتنمية" يمول مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر عبر القطاع الخاص بـ 10 مليون دولار

يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز التوسع في الطاقة المتجددة في مصر من خلال دعم أحد المشاريع الخضراء الخاصة داخل القطاع الخاص في البلاد، بقرض مبدئي بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي لشركة طاقة بي في لإنتاج الطاقة الشمسية، التابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة.





يعتبر القرض جزءًا من حزمة تمويل تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي لتوسيع أعمال الشركة في مجال الطاقة المتجددة داخل القطاع الخاص.





سيُمول قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 6 ميجاواط تقع في مزارع دينا بمحافظة البحيرة، على بعد 80 كيلومترًا من العاصمة المصرية القاهرة، للتتمكن أكبر مزرعة ألبان في إفريقيا، من تغطية جزء من استهلاكها بطاقة نظيفة، وذلك بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا.





تُعد المحطة أول مشروع طاقة متجددة داخل القطاع الخاص يموله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر ويتضمن إمدادًا مباشرًا بالكهرباء من مولد مملوك للقطاع الخاص إلى متعهد شراء خاص من خلال اتفاقية شراء الطاقة.





واستثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا سيساهم في التحول المستمر للطاقة في مصر من خلال دعم نمو الطاقة المتجددة. هذا وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية عن هدف تحقيق 20 في المائة من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2022 و42 في المائة بحلول عام 2035.





وسعت الحكومة إلى تنويع مصادر الطاقة وتحريرها من خلال تسهيل سوق لتطوير الطاقة المتجددة الخاصة في السنوات الأخيرة. يتناقص سعر الكهرباء التي تنتجها مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد بشكل مطرد لتصبح أكثر قدرة على المنافسة من الطاقة المنتجة باستخدام مصادر الوقود الأحفوري التقليدية. وقد أدى ذلك إلى ظهور طلب قوي في مصر من المستهلكين الكبار للكهرباء في القطاعين التجاري والصناعي الذين يسعون للحصول على الكهرباء من منتجي الطاقة المتجددة من القطاع الخاص.





قالت هايكه هارمغارت، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع أكبر شركة خاصة للطاقة المتكاملة في مصر، ولدعم خططها الطموحة لتوسيع القدرات الخضراء داخل القطاع الخاص. يلعب مقدمو حلول الطاقة الخاصة دورًا رئيسيًا في دعم التحول والتحرير المستمر لقطاع الطاقة في مصر".





ومن جانبها صرحت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة : "أنا سعيدة للغاية بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تطوير مثل هذا المشروع المستدام العظيم وإطلاق أحد أوائل مشاريع الطاقة المتجددة داخل القطاع الخاص في مصر وهذه مجرد بداية لمزيد من التعاون المثمر."