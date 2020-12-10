تعليم القليوبية تناقش الاستعدادات للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى

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وجه الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، برفع درجة الاستعداد للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى، والتى تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجارى.



ناقش الاجتماع، كيفية مساعدة الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الإمتحان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



حضر الاجتماع مديري الإدارات التعليمية، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، والمهندسة هالة شندى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، ومحمد خميس مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور سمير عبد الفتاح محمد مدير إدارة التخطيط والمشروعات، وعمرو حمدى مدير إدارة التوريدات.



وشدد وكيل الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وتوفير بيئة تعليمية أمنة وصحية للطلاب والمعلمين.



وأكد "الفيومى"، على الإنتهاء من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الخدمات وتوفير الإجواء الملائمة لخوض الإمتحان، كما ناقش خطط وأعمال التطوير بالإدارات التعليمية وسير الدراسة بمدارس المحافظة والمعوقات وسبل حلها بشكل علمى، كما شدد على الإلتزام بالقرارات والقوانين في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية.